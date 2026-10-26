Association Familiale de Sainte-Croix-En-Plaine
Samedi 31 Octobre, c’est Soirée Dr Boost à Sainte-Croix-en-Plaine ! Venez soutenir ce groupe de rock local qu’on ne présente plus, à partir de 20 heures à la Salle Aurore (Route de Neuf-Brisach). Ouverture des portes à 19 h30. Sur place : tartes flambées, knacks, frites, buvette. Une soirée organisée par l’Association Familiale de Sainte-Croix-En-Plaine. Prévente : 10 € - gratuit pour les moins de 16 ans. 12 euros sur place (dans la limite des places disponibles). Réservation conseillée
Lieu
68127 STE CROIX EN PLAINE
Date
du 31 octobre 2026 à 20h00
au 1er novembre 2026 à 0h00