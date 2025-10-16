Atelier "Cap sur l'info, halte à l'infox!"
Repérer les infox, identifier les sources fiables, décoder les biais émotionnels : avec la Souris Grise, on apprend à aiguiser son esprit critique face à l'information à travers des jeux, des exemples concerts et des travaux en groupe. L'atelier s'appuie sur les pratiques médiatiques réelles des participants. Et en conclusion, création collective d'une revue de presse. Une expérience dynamique pour devenir acteur et actrice de l'information ! Avec le soutien de la Collectivité européenne d’Alsace dans le cadre du festival Décodage. Programme complet : https://www.alsace.eu/.../cea-programme-decodage-2025.pdf Gratuit sur inscription auprès de la médiathèque. Tout public à partir de 12 ans. Salle Alain Kueny, 6 rue des Seigneurs à Fessenheim.
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 7 novembre 2025 à 18h00
au 7 novembre 2025 à 20h00