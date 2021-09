Du 26 au 29 octobre et du 2 au 5 novembre, de 13h à 17h

Découvrez les origines et symboles d’Halloween et réalisez citrouilles, chauve-souris, sorcières, fantômes etc. à l’aide de billes de flocons de maïs. A vous de les modeler, les rouler, les découper et les coller entre eux ou sur une sur du carton. A vos billes de maïs ! Durée : en continu, par séquences d’environ 45 minutes.

Pas de supplément au droit d’entrée.

De 4.50 € à 7.00€ - Tarif famille : 20.00 €