Atelier entrepreneurial :"S'initier au parcours de la création d'entreprise"
Vous souhaitez devenir entrepreneur mais ne savez pas par où commencer ? C'est lors de cet atelier que vous découvrirez les clés de la réussite entrepreneuriale : s’inspirer de parcours concrets, identifier ses motivations et ses points forts, comprendre les piliers de la création d’entreprise et les conditions d’un projet solide. Une première étape pour passer de l’envie à l’action. Un atelier proposé dans le cadre de la Semaine Pleine de Pep's à Colmar Organisée par La Pep’s de Colmar, en partenariat avec BGE Alsace-Lorraine, cette semaine dédiée à l’entrepreneuriat propose des ateliers 100 % gratuits, des rencontres et échanges avec des experts et des entrepreneurs. Tout est pensé pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale ! Que vous soyez au stade de l’idée, en cours de structuration ou de développement, chaque profil y trouvera son compte. Ce sera également l’occasion de découvrir les coulisses de La Pep’s : son espace de coworking, ses bureaux et ses salles à la location, sans oublier les entreprises hébergées. Au programme : ateliers pratiques (création, visibilité web, financement, etc.), sessions de coaching, rencontres conviviales, et moments de partage pour vous donner l'élan nécessaire à votre aventure entrepreneuriale. INFORMATIONS Atelier - Mer. 19 novembre à 9h Gratuit - sur inscription 03 51 25 10 59 - contact@bge-alsace-lorraine.fr Site web : https://www.bge-alsace-lorraine.fr/agenda/semaine-peps/
Lieu
68000 Colmar
Date
du 19 novembre 2025 à 9h00
au 19 novembre 2025 à 11h00