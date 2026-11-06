Nouvelle édition ce week end du SITV :

Pour toutes celles et ceux qui ont déjà envie de préparer vos prochaines vacances ou simplement de s’évader, le 41eme Salon international du tourisme et des voyages revient ce week end.

Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche , plus de 240 exposants vous attendent pour faire le plein d’idées, de conseils et de découvertes. Grande nouveauté cette année : un hall entièrement consacré au Japon. Autre temps fort, le Rendez-vous des Aventuriers, avec des voyageurs qui viendront partager leurs expériences.

Et pour découvrir une autre façon de voyager, le salon Solidarissimo mettra à l’honneur le tourisme solidaire.

📅 : Du 6 au 8 novembre

📍 : Parc Expo de Colmar

Concert de Lihn ce week end à Sausheim :

C’est l’une des révélations de la variété française ! Linh sera en concert ce dimanche à l’ED&N de Sausheim. Révélée avec son titre “Je pense à vous”, qui cumule 50 millions d’écoutes, elle séduit avec sa voix puissante et cristalline. Soutenue par Gims, qui l’avait choisie pour assurer ses premières parties dans les Zéniths en 2024, elle vient présenter les titres de son premier album, Boîte à musique, sorti le 10 octobre. Une belle occasion de découvrir cette jeune artiste sur scène !

📅 : Dimanche 08 novembre 18h

📍 : Ed&n de Sausheim







A Mulhouse , le salon Art3F est à découvrir :

Bon plan pour les amateurs d’art et les curieux ! Le salon Art3f revient tout ce week end . Au programme : plus de 250 artistes et galeries, avec des milliers d’œuvres à découvrir, entre peintures, sculptures et photographies. L’occasion de rencontrer directement les artistes, d’échanger avec eux et même d’acheter un coup de cœur. Le tout dans une ambiance conviviale, avec un espace restauration et un vernissage musical le vendredi soir.

📅 : Du 6 au 8 novembre

📍 : Parc Expo de Mulhouse