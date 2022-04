- participez activement à la conception ou la modification des installations, en tant qu'expert et en étroite collaboration avec les services méthodes et industrialisation.

Au sein de l’équipe maintenance, vous assurez le dépannage, la maintenance préventive, la modification et l’amélioration des équipements neufs ou existants dans un souci constant de sécurité, de qualité, de respect de coûts et de la satisfaction client.

Profil recherché

De formation supérieure en maintenance avec des connaissances en automatisme, vous justifiez d'une première expérience en maintenance industrielle. Vous avez acquis des compétences en mécanique, électricité industrielle. Ouvert au changement, curieux et réactif, vous êtes force de proposition. Vous interviendrez sur un parc d'équipements varié et automatisé. Horaires : 3*8alternance horaires de matin, après-midi, nuit et journée normale. Avantages liés à l'entreprise : mutuelle d'entreprise, aide au repas, participation et intéressement, CE...

