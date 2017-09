Avicii sort son documentaire (vidéo)

Avicii vient de dévoiler le teaser de son documentaire. Dans ce film, le DJ se confie sur sa vie personnelle et professionnelle. Ce documentaire a été tourné pendant quatre ans. On pourra voir plusieurs interviews avec Chris Martin, David Guetta et plein d’autres. Le film sortira le 26 octobre aux Etats-Unis, mais aucune date a été annoncée pour le France.

Avicii: True Stories, a documentary by Levan Tsikurishvili

In selected cinemas worldwide on October 26.https://t.co/HdWaiTTUBs — Tim Bergling (@Avicii) 11 septembre 2017