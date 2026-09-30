Baby Rave
UNE FÊTE POUR LES PARENTS. Adaptée aux bébés ! On ne baisse pas l’énergie. On l’adapte. Un concept déjà viral aux États-Unis et dans plusieurs grandes villes européennes, où les parents dansent avec leurs bébés dans une ambiance club adaptée. Une rave party familiale où petits et grands partagent le même dancefloor ! Pendant trois heures, les babys découvrent l’ambiance de la fête aux côtés de leurs parents, pendant que les adultes profitent enfin d’un événement où ils ne sont pas condamnés à regarder depuis le bord de la piste, ou même trouver une Baby-Sitter ! PRÊTS À ENVAHIR LE DANCEFLOOR EN FAMILLE ? Parents, bébés et enfants réunis sur le même dancefloor ! BabyRave s’adresse principalement aux familles avec des enfants de 0 à 6 ans. Les grands frères et grandes sœurs peuvent également participer : la fête en famille passe avant tout. Les enfants peuvent venir avec leurs parents, mais aussi avec leur tante, leur oncle, leurs grands-parents ou un autre adulte accompagnateur. Chaque formule doit obligatoirement comprendre au minimum un adulte et un enfant ou bébé. Un adulte ne peut pas accéder seul à la BabyRave, même en possession d’un billet. Les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance de leur accompagnateur pendant toute la durée de l’événement.
Lieu
68270 WITTENHEIM
Date
du 17 octobre 2026 à 16h00
au 17 octobre 2026 à 19h00