BAL MASQUE
Venez fêter Carnaval avec nous ! Une belle soirée dansante vous attend, menée par DJ Chris et Flo, le samedi 11 avril dès 20 heures, à la Salle Aurore (Route de Neuf-Brisach, Sainte-Croix-en-Plaine). Au programme : vos tubes préférés, une ambiance de folie, un concours de déguisement... Tartes flambées-knacks-frites et buvette. N'oubliez pas de réserver vos places au 06 52 72 51 01. Tarif : 10 € - gratuit pour les moins de 16 ans. Une soirée organisée par l’Association Familiale de Sainte-Croix-en-Plaine.
Lieu
68127 STE CROIX EN PLAINE
Date
du 11 avril 2026 à 20h00
au 12 avril 2026 à 1h00