Barack Obama : un tweet à plus de 4.5 millions de likes

Le 12 août dernier, à 19h06, Barack Obama tweetait : ” Personne ne nait en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, son parcours ou sa religion… “…Une citation de Nelson Mandela à la suite des événements survenus à Charlottesville, en Virginie, alors qu’un rassemblement du mouvement suprématistes blanc s’y tenait.

Ce message a été retweeté plus d’1,7 million de fois, et aimé plus de 4 millions et demi de fois. Il avait par ailleurs généré plus de 70 000 commentaires.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) 13 août 2017