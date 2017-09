Les Beckham sortent le budget pour leur nouvelle propriété

Les Beckham ont acheté en décembre pour environ 7.4 millions d’euros, l’ancienne propriété du ministre David Cameron, qui se trouve dans le sud-ouest de l’Angleterre. Avant de s’y installer, David et Victoria ont décidé de rénover et réaménager le terrain en forteresse cachée avec un espace extérieur à deux niveaux. Le projet fou comportera un jardin intérieur et un jardin extérieur, une piscine naturelle remplie d’eau recyclée et un verger composé de 23 types d’arbres, dont sept chênes, huit cerisiers, neuf pommiers et neuf noisetiers. Les terrains seront gérés par une entreprise de jardinage qui travaillera trois jours par semaine pendant neuf mois. Le montant total des rénovations devrait atteindre environ 3.5 millions euros.