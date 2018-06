Belle frayeur pour Robbie Williams

Robbie Williams se trouvait au Mandarin Oriental Hotel dans le quartier de Knightsbridge à Londres avec sa femme et des amis ! Un incendie s’est déclaré dans l’établissement. La star a filmé la scène et a publié l’évacuation sur sa Story Instagram. Robbie Williams a déclaré : « Je suis allé sur le balcon et j’ai regardé en l’air quand j’ai vu un milliard de milliards de fumée. Je suis rentré et j’ai dit “L’hôtel est en feu”. Ensuite, on a frappé à la porte et un groom nous a dit “Sortez” ».

Robbie Williams is among guests rushed to safety as huge blaze engulfs luxury five-star Mandarin Oriental hotel https://t.co/HqIQM1c0SZ pic.twitter.com/XVQ8PL2zoh — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 6 juin 2018