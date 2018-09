Beyonce et Jay-Z, belle frayeur en plein concert

Beyoncé et Jay-Z donnaient un concert à Atlanta. Pendant le show, un fan a tenté de les approcher en montant sur scène. Les stars se dirigeaient vers le fond de la scène, alors que le fan a couru vers eux sans que la sécurité ne réagisse. L’individu a été maîtrisé par les danseurs.

An intoxicated fan jumped on stage at Beyoncé and Jay Z’s show in Atlanta last night, but luckily the backup dancers stopped the guy from attacking Beyoncé. pic.twitter.com/G281q1v1c3

— recent celeb tea ✧ (@expo5ingfame) 26 août 2018