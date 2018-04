Beyoncé et Jay-Z, obligés de renforcer la sécurité de leur maison

Le couple star va bientôt partir en tournée pendant plusieurs mois et Beyoncé et Jay-Z auraient décidé d’après TMZ, de déposer des permis de construire pour renforcer la sécurité de leur maison à Los Angeles. Ils devraient rajouter deux extensions pouvant accueillir chacune plusieurs voitures, qui incluent également des pièces à vivre et des salles de sécurité pour abriter l’équipe qui va garder la propriété pendant leur absence. Il faut savoir qu’il y a une vague de cambriolages dans les beaux quartiers de Los Angeles. Plusieurs stars ont déjà été dévalisées, d’après la police.