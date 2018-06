Beyoncé et Jay-Z se sont mariés le 4 avril 2008. Le couple vient de démarrer sa tournée et a donné son premier concert le 6 juin dernier à Cardiff. Pendant le live, un diaporama a été diffusé et les fans ont pu voir les amoureux renouveler leurs voeux de mariage, dix ans après et en présence de leurs trois enfants. Le couple a réussi à garder ce renouvellement de voeux entièrement secret.