Selon les calculs de plusieurs magazines, ils ont un empire artistique qui dépasse le milliard de dollars. Avec tout cet argent, le couple possède plusieurs voitures, Bugatti, Ferrari, Maybach, Rolls Royce et Porsche, ainsi que des maisons aux États-Unis. Beyonce et Jay-Z ont récemment acheté une villa à Bel Air pour 88 millions de dollars. Quand ils partent en vacances, ils aiment louer des yatchs à 180 000 dollars et dormir dans des villas à 25 000 dollars la nuit.