Beyoncé et Jay-Z vont donner des bourses scolaires à 11 étudiants. Ils vont être choisis par l’association Boys and Girls Club of America présente, dans les villes où passe la tournée On the Run II. Il s’agit d’Atlanta, Orlando, Miami, Arlington, la Nouvelle Orléans, Houston, Phoenix, Los Angeles, San Diego, Santa Clara et Seattle. Les lauréats seront choisis sur la base de leur mérite scolaire et en fonction de leurs besoins financiers.