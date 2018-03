Le On the Run Tour, c’est la tournée mondiale commune de Beyoncé et Jay-Z qui a été lancée à la fin de leurs tours solos respectifs. Cela a rapporté 100 millions de dollars et 850 000 personnes y ont assisté ! Beyoncé a publié ce lundi sur son compte Instagram, deux visuels du “On The Run Tour 2” et une vidéo dans laquelle on découvre ses meilleurs moments, passés aux côtés de Jay-Z ou seule sur scène. La tournée passera le 14 juillet à Paris et le 17 juillet à Nice.

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 12 Mars 2018 à 6 :55 PDT