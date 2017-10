Beyoncé et Jay-Z : leur fille porte une robe à 5000 dollars

Invités à un mariage à la Nouvelle-Orléans, Beyoncé et Jay-Z sont venus avec leur fille aînée, Blue Ivy. Elle portait une robe claire sans manche et décorée de sequins et de cristaux. Le couple a dépensé de 5000 dollars pour cette robe de fête signée Mischka Aoki.

Beyoncé, JAY-Z & Blue at ‪LAW's‬ wedding in New Orleans. Une publication partagée par Beylite (@beylite) le 7 Oct. 2017 à 15h36 PDT