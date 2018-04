Ce week-end au Festival Coachella, Beyoncé était la tête d’affiche ! La star avait réservé une belle surprise à ses fans ce samedi 14 avril. Elle a retrouvé ses anciennes partenaires des Destiny’s Child à l’occasion des 20 ans du groupe. On a pu voir sur scène, Kelly Rowland et Michelle Williams. Juste après, Beyoncé a chanté pendant deux heures, tous les plus grands hits de sa carrière. Elle a même invité Jay Z pour interpréter Déjà-Vu et sa soeur Solange pour Get Me Bodied.