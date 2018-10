Beyoncé n’a pas aimé que l’entreprise Feyoncé fasse un jeu de mot en utilisant son prénom. La star a poursuivi en justice la société, qui commercialise des vêtements et des objets pour futurs mariés, dont certains font référence aux tubes de la chanteuse. Mais elle n’a pas obtenu gain de cause ! Un juge a estimé que Feyoncé ne marchait pas sur les plates-bandes de Beyonce et que leurs domaines d’activités sont différents. La compagnie peut donc poursuivre ses activités.