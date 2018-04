Beyoncé : un régime végan, Jay-Z ne supporte pas

Beyoncé et Jay-Z ont annoncé qu’ils allaient partir pour On The Run II. Queen B prépare aussi sa venue à Coachella. Pour être en forme, elle fait un régime vegan, excluant tous les produits d’origine animale de son alimentation. Et pour l’occasion, Beyoncé demande à toute sa famille d’appliquer ce régime, sauf que Jay-Z aurait beaucoup de mal à s’y faire. “Jay adore boire du vin, manger du fromage et des pâtes aux palourdes mais Bey lève les yeux au ciel quand il lui suggère de faire une pause dans leur régime. Si Jay commande quelque chose que Bey n’approuve pas, elle annule et lui prend une salade à la place” a révélé une source à Heat Magazine.