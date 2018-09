Beyoncé : Une ancienne musicienne de l’accuse de sorcellerie

Après avoir travaillé sept ans pour Beyoncé, Kimberly Thompson, son ancienne batteuse, a demandé une ordonnance restrictive à son encontre. Selon le site The Blast, la musicienne l’accuse de lui avoir “jeté des sorts”. Selon Kimberly Thompson, Beyoncé aurait pratiqué des rituels d’extrême sorcellerie, de magie noire” et usé de “sorts magiques” pour la surveiller, contrôler ses finances et lui infliger “des sévices sexuels” en se réincarnant dans d’autres corps. Elle affirme également que Beyoncé a “tué son chaton” grâce à de la sorcellerie. La demande d’ordonnance restrictive lui été refusée par le juge. Quant à Beyoncé, elle n’a fait aucun commentaire sur ces allégations.