Beyonce va financer des bourses d’études

Beyoncé a décidé de lancer un programme de bourses d’études, à travers son initiative BeyGOOD. Les universités, Xavier, Wilberforce, Tuskegee et Bethune-Cookman vont disposer de 100 000 dollars de bourse. Le programme s’étendra à tous les étudiants admissibles dans les quatre universités. Les disciplines incluront la littérature, les arts créatifs, les études afro-américaines, la science, l’éducation, les affaires, les communications, les sciences sociales, l’informatique et l’ingénierie. Tous les candidats doivent obtenir 3,5 au test d’aptitude ou plus. Les gagnants disposeront de 25 000 dollars chacun pour financer leurs études.