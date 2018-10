BigFlo et Oli, payent leur tournée dans un bar

BigFlo et Oli ont offert un verre aux cent premiers clients qui se sont présentés au bar le Saint des Seins de Toulouse, ce vendredi soir à 22 heures. Tout est parti d’un pari avec une radio dans la région Toulousaine. Les rappeurs n’étaient pas présents puisqu’ils étaient en concert à Clermont-Ferrand. BigFlo et Oli vont sortir leur nouvel album “La vie de rêve”, le 23 novembre. Ils ont dévoilé la pochette qui représente une photo de famille de BigFlo et Oli, enfants, avec leurs parents, en Argentine. Plusieurs artistes seront sur cet opus : Tryo, Naâman, Kacem Wapalek, Black M et Soprano pour un morceau de 6 minutes !

