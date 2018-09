Ce dimanche 16 septembre, Bigflo et Oli étaient à la Fête de l’Huma. Le duo a demandé à la foule de mettre les lumières de leurs téléphones portables et de les lever en l’air tous en même temps. Un beau happening avec 100 000 personnes !!! Après ce concert, les toulousains se sont envolés pour New York où ils resteront deux semaines. Ils risquent de travailler sur leur nouvel album, La vraie vie 2.