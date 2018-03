Samedi 24 mars à Pau, cinq stars françaises se sont retrouvées dans le restaurant Le Berry. Bigflo et Oli qui avaient donné un concert dans la ville, ont rejoint Jean Dujardin dans la brasserie. Les chanteurs et l’acteur avaient travaillé ensemble sur le clip de la bande originale de Brice de Nice 3. Vianney et Elsa Zylberstein ce sont également retrouvés dans cette petite fête qui s’est terminée à 05h51 comme l’a précisé Vianney sur Instagram.