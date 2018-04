Bigflo & Oli invitent les 1700 élèves de leur ancien lycée

Les deux rappeurs toulousains donnent quatre concerts au Zénith de Toulouse les 13, 14, 15 et 16 avril prochains. Ils ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils invitaient pour cette dernière date tous les élèves de leur ancien lycée. Bigflo et Oli ont offert 1700 places aux élèves de leur ancien établissement.

Ce sont les CPE, les conseillers principaux d’éducation, qui sont passer dans les classes pour distribuer leurs billets à tous les élèves. Pour les autres places payantes, sachez que les bénéfices de ce concert seront intégralement reversés au Secours populaire.

Le lycée Saint-Sernin est prévenu, ils vont vous distribuer les places ! On rêvait de faire ça pour renvoyer la balle là où on a commencer 💪 C’est important de rendre à ceux qui nous ont donné et ne pas oublier d’où l’on vient ⭐️ pic.twitter.com/DHcYcBIBI3

— #enroutepourlediamant (@bigfloetoli) 9 avril 2018