Bigflo et Oli : un pari en cas de victoire

Bigflo et Oli sont nommés dans deux catégories aux Victoires de la musique 2018, celle de la chanson originale de l’année pour Dommage et celui de l’album de musique urbaine de l’année pour La vraie vie.

Le prix de la chanson originale de l’année est remis en fonction des votes (en ligne) du grand public.

“Si on gagne les Victoires de la musique grâce à vos votes, Oli se teint encore les cheveux”, pouvait-on lire ce lundi sur leur compte Twitter. Bigflo et Oli ont demandé aux internautes de choisir entre deux couleurs. Et c’est le bleu qui a remporté les suffrages à 51%, contre le rouge ! Face à Bigflo et Oli, dans cette catégorie, on retrouve Louane, Soprano et le groupe Kyo.