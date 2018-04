Bigflo & Oli vont enflammer le Zénith de Strasbourg ce soir ! et les rappeurs toulousains sont bien sûr très attendus par les fans alsaciens.

Il faut dire que Bigflo et Oli cartonnent tout simplement : triple disque de platine avec plus de 300 000 ventes pour leur 2eme album “la vraie vie” – Victoire de la chanson de l’année pour “Dommage”. Et puis des zéniths complet un peu partout en France.

En peu de temps, Bigflo et Oli ont imposé leur style : un rap sans cliché, dénué de mots grossiers, de filles dénudées et grosses cylindrées.

Simplicité, sincérité : voilà le secret de leur réussite. Sans jamais oublier leur racine. La preuve avec leur chanson ” papa”, single hommage à leur père, qu’ils partagent d’ailleurs avec leur père !

Autre grande qualité des frères : la générosité. Il y a peu ils ont reversé les bénéfices de leur concert au zénith de Toulouse au secours populaire: on parle de 100 000 euros. Très beau geste !

BIgflo et Oli sont à présent en Alsace. Concert ce soir au Zénith de Strasbourg.