Blue Ivy a fait peur à ses parents, en essayant de dépenser beaucoup d’argent

A l’occasion d’une vente aux enchères organisée dans le cadre de la seconde édition du “Wearable Art Gala” qui s’est déroulée samedi 17 mars, la fille de Beyoncé et Jay-Z a dépensé 19.000 dollars. Cette cérémonie a eu lieu à Los Angeles et a été Organisée par la mère de Beyoncé, Tina Knowles, et son compagnon, l’acteur Richard Lawson. Blue Ivy a proposé 17.000 dollars pour un tableau en acrylique de Sidney Poitier et a surenchéri à 19.000 dollars avant que Jay-Z, ne s’efforce à baisser sa main, sous les rires de la salle et de la commissaire-priseuse. Elle a toute de même emporté une œuvre d’art constituée de livres de droit et de médecine déconstruits, pour la somme de 10.000 dollars.

Blue Ivy said let me spend some of those joint tour coins yall just gave me 😂😂😂😭 pic.twitter.com/pg7okUkZbv — Wakanda Sykes (@bergs____) 18 mars 2018