Blue Ivy a assisté avec ses parents à la 60e cérémonie des Grammy Awards qui se déroulait à New York ce dimanche 28 janvier. Dans une vidéo, Blue Ivy se trouve entre sa mère et son père qui applaudissent le discours de Camila Cabello et la petite fille leur fait signe d’arrêter d’applaudir, ce qu’ils font sur le champ.

Les parents obéissent au doigt à l’oeil !