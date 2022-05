Rattaché(e) au Superviseur d’équipe, vous assurez la conduite de la bobineuse en optimisant les différents paramètres de la ligne pour obtenir les meilleurs résultats de production dont notamment la qualité et le taux de déchets.

Missions principales :

- Préparer et prérégler la machine selon la production programmée.

- Adapter les réglages pour délivrer au client des bobines conformes à son cahier des charges.

- Etre en relation permanente avec le conducteur de machine à ouate et son aide pour optimiser les caractéristiques du tissue et leur signaler tout problème de qualité dans la feuille.

- Optimiser les kilométrages des bobines-mères pour limiter les déchets tout en respectant le cahier des charges du client.

- Effectuer les échantillonnages et mesurer avec les appareils appropriés les caractéristiques du tissue fabriqué. Saisir les données dans MES.

CDI à pourvoir immédiatement. Poste en régime 5x8. Rémunération selon le profil