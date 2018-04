Bon plan emploi à Saint Louis : Trinat’Emploi !

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’opportunités professionnelles alors c’est à Saint Louis qu il faut être aujourd’hui ! Trinat’Emploi est en cours.

C’est un forum trinational, une vitrine des savoirs faire des entreprises de l agglomération de Saint-Louis et des 3 Frontières.

Concrètement, plusieurs dizaines d’entreprises du territoire viennent à la rencontre du grand public pour présenter leurs activités, leurs métiers et leurs besoins en recrutement. Près de 600 offres d’emploi en France, Suisse et Allemagne seront proposées sur place.

Un conseil : venez avec CV et lettre de motivation ! Les DRH apprécieront !

Trinat’Emploi c’est aujourd’hui de 9h à 18h au Forum de Saint-Louis.

Entrée libre.