DESCRIPTIF DE L'OFFRE

Vous êtes passionné(e) par la cuisine et l'œnologie, vous êtes attiré(e) par le secteur du Commerce, vous souhaitez évoluer au sein du domaine de la Grande Distribution ?

Devenez boucher(ère) !



PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes un(e) demandeur(euse) d'emploi motivé(e) et vous avez l'envie d'apprendre ? Premier emploi, reconversion professionnelle ? Nous étudions toutes les candidatures !

PAS DE PRÉJUGÉS, LE MÉTIER A CHANGÉ, TOUT LE MONDE PEUT POSTULER !

VOUS AVEZ L'ENVIE, NOUS AVONS LE SAVOIR-FAIRE !

Nous vous formons et vous préparons au CQP Boucher, reconnu par la branche professionnelle. Vous aurez la chance de suivre une formation pratique et d'être un(e) employé(e) à part entière au sein de votre rayon Boucherie. Un tuteur/Une tutrice vous accompagnera pendant toute la durée de votre contrat de professionnalisation de 9 mois ! En amont, une période de Préparation Opérationnelle à l'Emploi de 10 semaines (alternance entre formation pratique et stage en entreprise) vous permettra d'acquérir toutes les compétences de base nécessaires pour vous intégrer à l'entreprise dans des conditions optimales ! L'équipe de formation sera présente pour vous aider dans l'aboutissement de votre projet.

Type de contrat : Contrat de professionnalisation

Durée du travail : 35 heures

Rejoignez-nous en postulant via ce portail recrutement !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1920276