-L'approvisionnement du poste de travail -L'utilisation des unités de mesure -La fabrication de pâtes pour les tourtes -L'intervention dans le réglage des machines de boulangerie industrielle -Respecter les règles d'hygiène et de sécurité

Profil recherché

Issu d'une formation dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience réussie et significative de min. 6 mois sur ces fonctions.



Doté de solides connaissances en boulangerie et en industrie agroalimentaire, vous maîtrisez les techniques inhérentes au métier.



De nature dynamique, vous êtes rigoureux et méthodique.



Horaires : du lundi au vendredi 5h00 - 12h10.



Salaire négociable selon expérience + prime de Froid à 4% du salaire.



Permis + véhicule souhaité.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-684s5g0c9n.html