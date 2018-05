Boulevard des Airs sur la scène du prochain Florfm live, avant une tournée en France

Ils seront le 13 mars prochain en concert à l’Eden de Sausheim mais avant ils seront sur le plateau du Florfm Live, le 14 juin :

on parle de Boulevard des airs.

Boulevard des airs est un groupe français. Il s’est formé en 2004 et dès le tout début, le groupe est remarqué pour ses prestations scéniques. L’Olympia en 2010, quelques premières parties marquantes… Boulevard des airs est vite présenté comme « grand espoir de la scène française ». En 2011, leur 1er album “Paris-Buenos Aires” sort et cartonne. Porté par le titre “Cielo Ciego”, il est certifié disque d’or.

Mais c’est avec l’opus intitulé «Bruxelles» (sorti en juin 2015) que le groupe connait son plus grand succès ( plus de 200 000 albums vendus).

Aujourd’hui, Boulevard des airs propose un tout nouveau single “je me dis que toi aussi”. Il entamera début 2019 une tournée en France.

