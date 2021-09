L’association « Sam’donne des ailes » organise une bourse aux vêtements enfants et d’articles de puériculture, le samedi 9 octobre à Ribeauvillé de 9h à 14h sous le chapiteau du jardin de ville, à côté de la salle du Parc. Location de table 10 €, réservation au 06 52 32 00 28. Buvette et petite restauration sur place.

Les bénéfices de cette bourse (location de tables, vente de gâteaux, boissons...) iront au profit de l’association « Sam’donne des ailes , association qui a pour but d’améliorer le quotidien de Samuel, enfant de 15 ans atteint d’une myopathie de Duchenne.

http://samdonnedesailes.blogspot.com/