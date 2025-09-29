BOURSE D'ECHANGE DE MODELES REDUITS
La Musique Municipale d'Ammerschwihr organise sa 34ème bourse d'échange de modèles réduits, voitures miniatures, trains et jouets anciens. Comme l'an passé, nous accueillerons une quarantaine d'exposants qui proposeront leurs différentes collections sur plus de 250 mètres de table. Prix d'entrée : 2.5€, gratuit pour les moins de 12 ans Restauration et buvette sur place.
Lieu
68770 AMMERSCHWIHR
Date
du 12 octobre 2025 à 9h00
au 12 octobre 2025 à 16h30
Organisateur