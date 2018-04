Brad Pitt : aurait-il retrouvé l’amour ?

Selon une source qui se confie à Page Six, Brad Pitt passe beaucoup de temps avec Neri Oxman, une célèbre architecte et professeure qui enseigne au MIT Media Lab près de Boston. “Brad et Neri ont ressenti une connexion immédiate parce qu’ils ont la même passion pour l’architecture, le design et l’art”, explique la source. Elle ajoute: “Leur amitié ne s’est pas transformée en romance, parce qu’ils sont tous les deux prudents, mais Brad est très intéressé par elle, il la trouve fascinante.”