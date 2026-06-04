Braderie de printemps du Relais Est
Notre traditionnelle braderie de printemps revient ce samedi 6 juin ! De 9h à 16h, venez faire de bonnes affaires tout en soutenant une belle action solidaire. 👕 Vêtements & linge de maison : 1 € 👟 Chaussures : 2 € 🧥 Articles en cuir : 4 € 🍴 Et petite restauration sur place Une journée conviviale, des prix mini et une équipe de bénévoles toujours de bonne humeur ! 😊 Nous avons hâte de vous retrouver ! 📍 8 rue de la Hardt, 68270 Wittenheim.
Lieu
68720 Wittenheim
Date
du 6 juin 2026 à 9h00
au 6 juin 2026 à 16h00
Organisateur