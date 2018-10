Bradley Cooper, voudrait se lancer dans la chanson

Bradley Cooper a réalisé le film A Star Is Born et a joué le premier rôle. L’acteur a chanté et joué de la guitare lui-même. Une scène a été tournée sur la Pyramid Stage du festival de Glastonbury durant l’édition 2017. Depuis, Bradley Cooper aime chanter et en live ! Lors d’une interview radio, l’acteur a dit qu’il était prêt à remonter sur scène… « J’ai parlé à Nick et Emily [les organisateurs du festival de Glastonbury] l’autre jour, et peut-être qu’on pourrait monter sur la Park Stage et faire six morceaux. Ce serait la chose que je pourrais peut-être faire ».