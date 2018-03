Britney Spears : bientôt plus sous la curatelle de son père

Souvenez-vous de Britney Spears qui en 2008, s’était rasé le crane ! Un examen psychologique qavait déclaré la star inapte à gérer sa carrière et son patrimoine. C’est son père Jamie Spears, qui s’occupe de sa fille depuis 10 ans. Mais cette situation toucherait bientôt à sa fin puisque son papa, “consulte régulièrement l’équipe médicale de Britney pour déterminer si la tutelle de Britney devrait prendre fin”. Ça ne serait “qu’une question de temps” avant que Britney ne récupère tous ses droits. “Britney se sent assez en confiance pour récupérer le contrôle sur sa vie. Les progrès qu’elle a fait ces dernières années sont impressionnants.” Ces dernières années, le père de Britney n’a pas uniquement géré ses finances et pris ses décisions pour elle, il vivait aussi sous le même toit que sa fille.