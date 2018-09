Britney Spears : son ex lui prend beaucoup d’argent

Britney Spears est la maman de deux garçons, Jayden (12 ans) et Sean (13 ans), dont elle partage la garde avec son ex-mari, Kevin Federline. Depuis leur divorce en 2007, Brit-Brit versait 20 000 dollars par mois au papa, un montant que le danseur jugeait trop bas, puisqu’il ne pouvait pas offrir à ses enfants le confort qu’ils trouvaient auprès de leur mère. C’est pourquoi, la justice a donné raison l’ex de la chanteuse. Le site The Blast révèle que Britney aurait accepté de donner plus de 30 000 dollars tous les mois. En plus, elle a été obligée de régler les frais d’avocats, soit 100 000 dollars !