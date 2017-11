Britney Spears vend son propre tableau pour la bonne cause

Il y a quelques semaines, Britney Spears publiait une vidéo dans laquelle on la voyait peindre un tableau. Une toile que la star a décidé de vendre pour la bonne cause !

Britney Spears a mis aux enchères son oeuvre durant la soirée Vegas Cares, organisée le 5 novembre 2017 à Las Vegas. Un événement en faveur des secouristes et des victimes de la tuerie du 1er octobre, qui a fait 59 morts et 500 blessés. Britney a fait don de son tableau, acheté 10 000 dollars par Robin Leach, journaliste du Las Vegas Review.

Sometimes you just gotta play!!!!!! 🤓😜💋💅🏻👩‍🎨🎨👯👗👛👒👠🦄🦋🐠🌹💥💥 Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 13 Oct. 2017 à 11h53 PDT