Bruce Willis incarnera Cus D’Amato, le coach de boxe qui a découvert Mike Tyson. Selon Variety, le film plongera dans le New York des années 1980, au moment où Cus D’Amato, qui entraînait déjà les plus grands champions, a su repérer Mike Tyson alors qu’il n’avait que 13 ans. On ignore pour l’heure qui incarnera le rôle du boxeur.