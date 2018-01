Bruce Willis et sa femme ont décidé de vendre leur appartement situé face à Central Park à New-York. Le couple l’avait acheté en 2015 à Wesley Edens, le propriétaire de l’équipe de basketball de Milwaukee Bucks.

D’une superficie de 557 mètres carrés, l’appartement a six chambres et quatre salles de bain, des immenses baies vitrées et la vue sur Central Park. Coût du bien, 17,5 millions de dollars.