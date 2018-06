Bruno Mars : découvrez l’édition Deluxe de son album 24k Magic

Edition Deluxe de l’album 24K Magic (déjà double-platine) Inclus en bonus : le remix de ‘Finesse’ avec Cardi B et le Blu-Ray du show ‘Bruno Mars Presents : 24K Magic Live At The Apollo’. Enregistré au légendaire Apollo Theater de Harlem (New York), et encensé par la critique après sa diffusion sur CBS, TMC et W9, le show démarre de manière spectaculaire au sommet de la célèbre salle de spectacle, et offre 1 heure de performances scéniques époustouflantes et inédites, ainsi que d’incroyables moments où Bruno Mars et les Hooligans parcourent les mythiques rues alentour. Avec son 3e album ‘24K Magic’, le chanteur, songwriter, multi-instrumentiste remporte 7 récompenses aux derniers Grammy Awards, dont celui de l’album de l’année, alors que les singles ‘24k Magic’ ou ‘Finesse’ viennnent s’ajouter a un liste de plus de 20 titres incontournables (Just The Way You Are, Grenade, The Lazy Song, Locked Out Of Heaven, When I Was Your Man, Treasure, Uptown Funk, …). Avec plus de 16 millions d’albums et 180 millions de singles vendus à travers le monde au cours de sa carrière débutée seulement en 2010, Bruno Mars est déjà considéré comme l’un des plus grands artistes de tous les temps. Performer hors-pairs, après deux shows au Super Bowl (en 2014, avec un record d’audience, et en 2016 en invité de Coldplay avec Beyoncé), et 3 tournées mondiales, Bruno Mars assurera un concert événement au Stade De France le 30 juin (sold-out) dans le cadre du ‘24K Magic World Tour’.