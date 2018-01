La cuisine japonaise à base de poisson cru séduit de plus en plus de monde, malgré des effets parfois néfastes pour la santé. Un Américain de 30 ans s’est présenté aux urgences d’un hôpital en Californie (États-Unis) en raison de crampes d’estomac et de diarrhées sanglantes. Sous les yeux surpris des médecins, il a aussi montré un long ver blanc d’1,70 mètre qu’il avait expulsé quelques heures avant.