Le Buzz du Jour : Les baskets Buffalo sont de retour

Les trainers Buffalo, chaussures mythiques des années 90 sont de retour avec les fameuses semelles de 10 cm. Les modèles 1339 14 et 1348-14 sont déjà disponibles entre 180 et 200€ dans les magasins londoniens Browns et sur internet.



Chunky sneakers are taking over your Instagram… now we're hitting rewind to the 90s! The beloved #Buffalo is back! Limited numbers, in black and white. ⠀ Go retro via link in our bio #brownsfashion #buffalolondon#buffaloclassics Une publication partagée par BROWNS (@brownsfashion) le 24 Nov. 2017 à 2h55 PST